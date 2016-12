Cash Express se lance dans l'e-réservation

Pour satisfaire ses clients de plus en plus connectés et souvent pressés, Cash Express, spécialiste des magasins d'achat-vente, a lancé le service Cash Resa Express. Le principe? Réserver en un clic et en exclusivité les objets d'occasion dans les magasins Cash Express en France en moins de 15 minutes ! Une fois la réservation en ligne confirmée, le produit est préparé dans le magasin localisé et mis de côté jusqu'au lendemain soir. Le tout gratuitement. Grâce à ce service d'e-réservation, l'internaute a ainsi accès à plus de 10 millions d'objets.



Un service gagnant pour l'enseigne d'achat-vente. La direction de Cash Express a, en effet, analysé que 86 % des réservations sur Cash Resa Express aboutissent à un achat final en magasin. Ce qui représente plus de 1000 réservations par semaine avec un panier d'achat moyen estimé à 130 euros, soit plus du double que celui constaté en magasin. Parmi les produits stars, les smartphones arrivent en tête, suivis des jeux et consoles vidéo d'occasion*.



Enfin, relation client oblige, l'ensemble des produits vendus au sein du réseau Cash Express bénéficient d'une garantie gratuite de 6 mois et 1 an pour les membres Platinum de la carte de fidélité ECO-réflexe, avec une extension possible de 12 ou 24 mois.