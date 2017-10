Cdiscount connaît son meilleur bilan pour la période des soldes estivales

?Cdiscount a réalisé les meilleures soldes d'été de son histoire avec une croissance de 16% de son volume d'affaires. Cette performance est confirmée par un gain de part de marché (source Gfk) sur les biens techniques (informatique, téléphonie, image et son et électroménager) de 1,9 pt en juillet.

Cdiscount a bénéficié de la dynamique d'offres exclusives et a ainsi vendu plus de 200000 téléphones, plus de 75000 matelas, plus de 55000 téléviseurs, plus de 50000 PC, plus de 50000 réfrigérateurs et plus de 25000 canapés.



"La réussite des soldes confirme pleinement notre plan d'accélération stratégique centré sur notre largeur d'offre et notre qualité de service, déclare Emmanuel Grenier, p-dg de Cdiscount. Le renforcement de nos capacités logistiques nous a permis d'offrir davantage de produits à nos clients et de leur proposer de meilleures offres exclusives en s'engageant sur des quantités importantes auprès de nos fournisseurs. La poursuite de ce plan et l'amélioration des délais de livraison - en particulier avec le lancement début juillet d'une offre de livraison le jour-même pour les petits produits sur Paris grâce à la nouvelle LGV Paris-Bordeaux - continueront à tirer notre croissance sur les prochains mois."

