Cdiscount débarque sur le marché de l'énergie

Cdiscount se lance sur le marché de l'énergie avec "Cdiscount Énergie" avec la "volonté de faire baisser la facture annuelle d'énergie des Français" en proposant une offre 15% moins chère que le tarif réglementé de vente de l'électricité. L'e-commerçant explique "que la souscription s'effectue en 5 minutes et de cinq jours pour être client". Pour proposer cette offre, Cdiscount s'est appuyé sur GreenYellow, l'expert énergie du Groupe Casino, qui accompagne depuis 10 ans ses clients B to B et les 15 300 points de vente du Groupe pour améliorer leur performance énergétique.

"Notre clientèle, ultra-connectée, est en permanence à l'affût d'offres innovantes et au prix le plus juste pour les produits et les services du quotidien. Cdiscount Energie est aujourd'hui l'offre que les Français attendaient : performante, simple et pas chère", explique Emmanuel Grenier, président de Cdiscount.