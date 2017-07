Cdiscount inaugurera un incubateur de start-up en octobre

?Situé à Bordeaux, The Warehouse sera un espace de 500 m² destiné aux start-up et rassemblera un entrepôt entièrement recréé, avec des lignes d'emballages, racks, étagères et l'ensemble des postes de travail d'un entrepôt logistique ainsi qu'un espace de coworking qui accueillera des start-up dans le cadre de son programme d'incubation Test & Go.

Ce programme s'adresse aux startups souhaitant développer et tester des solutions autour des processus de la supply-chain, que ce soit des applications logicielles, robotiques ou IA.

Durant six mois, les start-up travailleront aux côtés des experts métiers supply chain de Cdiscount : des ateliers d'une demi-journée sont organisés chaque mois pour que chaque startup puisse contextualiser sa solution et recevoir des retours d'opérationnels sur la pertinence de son design. Elles bénéficieront d'un suivi gratuit par des experts de l'entrepreneuriat, pour les aider à définir leur stratégie, leur business model et leur organisation. Ces experts aident également les startups à obtenir des subventions, préparer des levées de fonds, définir leur positionnement et leur communication. Cet accompagnement prendra la forme de 6 à 8 ateliers répartis sur la durée du programme. Les jeunes pousses seront conseillées par des mentors partenaires de Cdiscount.

Cdiscount lance un appel à projets jusqu'au 15 septembre 2017 sur les thématiques de la logistique et du transport :

- Comment réduire les facteurs de pénibilité associés au port de charge?

- Comment déplacer des unités de manutention (produits, colis, palettes) de manière automatisée et en collaboration avec les hommes?

- Comment prélever des unités de manutention en vrac pour les disposer de manière optimisée?

- Comment simuler des postes de travail, des espaces et des flux?

- Comment apporter de la flexibilité au process de livraison?

L'ouverture officielle et l'annonce des start-up sélectionnées auront lieu au mois d'octobre.