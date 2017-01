Cegid lance un cloud mondial dédié aux métiers du retail avec Microsoft Azure

À l'occasion du NRF Retail's Big Show, Cegid, éditeur de logiciels de gestion et de services cloud, annonce le lancement de son cloud mondial destiné aux métiers du retail, dédiée à la solution Yourcegid Retail Y2, sur la plateforme Azure de Microsoft, disponible à partir de mars 2017 en Europe et courant 2e semestre en Amérique du Nord. "L'ouverture du cloud mondial retail Cegid sur Azure de Microsoft permettra aux professionnels de la distribution spécialisée de maîtriser l'accélération et les mutations en cours en bénéficiant pour leur développement international d'un cloud mondial adapté à leur métier et leur permettant de se concentrer sur des enjeux à plus forte valeur ajoutée tels que l'exploitation commerciale et la relation client", indique Nathalie Echinard, directrice de l'activité retail de Cegid.



Cet accord prévoit entre autres la mise à disposition de POD (Point of Delivery) dans plusieurs zones géographiques et stratégiques du globe et ainsi de permettre une utilisation mondiale optimale des solutions Cegid Retail, quelle que soit l'implantation des sièges et des magasins des retailers. L'initiative prolonge le partenariat signé il y a un peu plus d'un an entre Microsoft et Cegid, autour de l'intégration d'Office 365 dans les solutions SaaS de l'éditeur.



L'ouverture de ce cloud va permettre d'accélérer la croissance de Cegid sur ce secteur à dimension mondiale, aujourd'hui l'éditeur est présent dans près de 75 pays avec une offre disponible dans 25 langues. Cegid a réalisé un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros en 2016 et compte 110 clients dans le monde. Parmi ses nouveaux clients en 2016 Chopard, JB Martin, Finsburry et un grand groupe de luxe français.

Nouvelle version de Making of Shopping



Par ailleurs, l'éditeur a présenté lors de la NRF la nouvelle version de son application "Making of Shopping" avec un nouveau volet "shopping", soit un nouveau système d'encaissement qui permet de finaliser une commande dans un environnement omnicanal. Actuellement en test, la sortie officielle est prévue en avril 2017.