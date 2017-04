Cegid lance sa solution d'encaissement Shopping

"Les projets que nous réalisons se focalisent sur l'omnichannel", souligne Nathalie Echenard, directrice de la branche retail de Cegid (NDL : racheté l'année dernière par deux fonds d'investissement américains Silver Lake Partners et AltaOne). Et c'est à l'occasion du Cegid Connections 2017, réunissant 400 clients et experts français et internationaux, à Budapest du 5 au 7 avril, que l'éditeur lyonnais a présenté "Shopping", sa plateforme de commerce unifié en magasin. Elle vient enrichir l'offre Yourcegid Retail qui propose des solutions de gestion en magasin et une application mobile.

Supprimer la frontière entre vente online et offline



Développée sous Windows 10 et disponible en cloud avec Microsoft Azure et Orange, l'application s'insère dans un parcours omnicanal et se déplie sur les supports points of delivery (POS) fixes et mobiles. L'objectif est de faire converger sur une même plateforme digitale tous les usages du commerce unifié en magasin : click and collect, livraison à domicile, ajout d'un produit au panier en ligne, store to store, etc. pour une prise en charge du client à tout moment du parcours d'achat tout en ayant une meilleure connaissance de celui-ci.

Améliorer la relation entre le vendeur et le client



Le vendeur a accès aux différentes fonctionnalités : clienteling, cataloging, réservations... Avec l'appli, le conseiller accède à un catalogue sur lequel il visualise l'ensemble des articles et des stocks disponibles aussi bien offline qu'online, les informations techniques, les visuels et peut voir les commentaires des clients sur tel ou tel produit. Autre avantage, la possibilité de finaliser une vente Web en magasin -avec la possibilité de réserver un article non disponible et de proposer au client le choix de la livraison - mais aussi de construire une wishlist omnicanale pour capter les intentions d'achat du client et augmenter ainsi le taux de conversion.

La marque de maillots de bain Vilebrequin est le premier client de la solution Shopping. "Nous réalisons entre 50 à 60% de notre chiffre d'affaires durant l'été dans des boutiques qui ont très peu de surfaces de vente, aussi la solution Shopping permettra à nos vendeurs de fidéliser nos clients par le biais du clienteling", explique Christian Roche, CIO de Vilebrequin.