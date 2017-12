Cegid rachète l'éditeur de progiciels Cyclande

L'acquisition de Cylande par Cegid renforce sa position dans l'édition de solutions logicielles dédiées au secteur retail avec un nouvel ensemble générant près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 au niveau mondial, avec près de 70.000 magasins équipés dans 70 pays. Cette acquisition permet d'accélérer la trajectoire de développement de Cegid sur ce secteur en forte croissance.



Conquérir de nouveaux stocks



Cegid et Cylande sont ainsi en mesure, ensemble, de poursuivre les investissements techniques et humains nécessaires pour relever les challenges et défis du retail, et conquérir de nouveaux marchés, tant en France qu'à l'international. "La complémentarité des gammes, la richesse des bases installées clients, l'expertise métiers des collaborateurs de part et d'autre et la présence internationale des deux sociétés couplés au leadership cloud de Cegid font de ce nouvel ensemble un acteur incontournable et stratégiquement positionné pour relever les défis du marché du retail", précise Pascal Houillon, directeur général de Cegid.

Jean-Pierre Paugam, fondateur et président actuel de Cylande, soutient le nouvel ensemble en tant que consultant sur des sujets stratégiques. Stéphane Escriva accompagne Cegid dans la durée en tant que directeur général délégué de Cylande. Cegid entend conserver et enrichir les différentes gammes de solutions et permettre ainsi de conforter les choix d'investissements réalisés par les clients de Cylande. Les produits Cylande seront intégrés dans le portefeuille produits de Cegid. Nathalie Echinard, directrice générale de l'activité retail de Cegid, prend la responsabilité de ce nouvel ensemble.