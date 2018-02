Chanel s'allie au pure player haut de gamme Farfetch

La maison de luxe française Chanel s'est associée à l'e-shop de mode Farfetch pour développer des initiatives numériques incluant une application de marque pour aider à créer une expérience en magasin personnalisée et mieux cibler les jeunes consommateurs. Farfetch aiderait à créer "une expérience hyper personnalisée pour les clients, qui fonctionnera, avant et après la visite du magasin. Elle permettra également d'avoir une meilleure connaissance des Millennials qui tirent 85% de la croissance du marché du luxe et qui sont actuellement déçus par leur expérience en magasin." Le montant de ce partenariat n'a pas été communiqué.

Pas de lancement dans l'e-commerce



"Chanel ne va pas vendre sur Farfetch, et nous ne lançons pas non plus dans l'e-commerce, a expliqué Bruno Pavlovsky, président de la mode chez Chanel, au Financial Times. Il s'agit d'accélérer et d'enrichir l'expérience du client avant et après sa visite à la boutique."

Chanel exploite 192 boutiques dans le monde et ne vend qu'un nombre limité d'articles, notamment des lunettes et des produits de beauté, en ligne.



Aujourd'hui, six ventes sur dix dans le secteur sont influencées par le Web, en achat direct ou en boutique après des recherches effectuées en ligne, selon la dernière étude du cabinet Boston Consulting Group "Digital or Die : The Choice for Luxury Brands", publiée en 2016 et réalisée dans dix pays.





