Dom Pérignon, Château d'Yquem... toutes les maisons de vin, champagne et spiritueux du groupe LVMH sont désormais disponibles sur une plateforme unique, Clos19. Lancé au Royaume-Uni, avant une expansion annoncée à l'international, le site ne se limite pas à la vente d'alcool. Acheter un cadeau pour son conjoint, organiser un dîner pour une dizaine de personnes ou un mariage pour 150: Clos19 guide ses clients en fonction des événements et offre un service de téléconseil via une équipe de spécialistes.



Le site est composé d'une plateforme éditoriale dédiée à l'art de vivre, Journal19, dont les thématiques vont du choix d'une bouteille en fonction de certains critères à l'influence de la taille des bouteilles sur le goût du vin ou du champagne. "Clos19 est une marque lifestyle qui renouvelle et inspire l'art de recevoir. La plateforme donne non seulement un accès immédiat à nos produits mais fournit aussi les services, accessoires et expériences nécessaires pour faire de nos clients des hôtes parfaits", affirme Stéphanie Watine Arnault, fondatrice et dirigeante de Clos19.