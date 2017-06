La Compagnie royale des Indes orientales renaît avec l'ouverture d'une boutique

Crée en 1665, la Compagnie royale des Indes orientales a disparu il y a plus de 300 ans, Dylan Thuillier, ancien DG d'Hédiard et de BioC'Bon, décide de la relancer en mars 2016 : d'abord par la création d'un site Internet en octobre dernier et en la distribuant au sein des 120 points de vente en France et en Europe de l'enseigne biologique BioC'Bon.

Le développement durable est au coeur de la démarche de la Maison de thé. Les produits sont fabriqués en série courte, achetés au plus près des producteurs, en France et dans le monde. "La Compagnie des Indes cherche à rendre accessible au plus grand nombre des produits sains tout en favorisant la découverte de nouvelles cultures. Les infusions et les thés conventionnels étant lourdement contaminés par des pesticides et des intrants chimiques, la Compagnie ne propose que des produits issus de l'agriculture biologique", explique le p-dg Dylan Thuillier.

Ouverture d'une première boutique à Paris



La Compagnie royale des Indes orientales a ouvert mi-mai son vaisseau amiral de 65 m2 dans le 3e arrondissement parisien avec la présence de deux naturopathes (spécialistes de l'herboristerie).



Cette maison tricentenaire revisite, depuis sa renaissance en octobre 2016, les pharmacopées traditionnelles, européennes et asiatiques grâce à son savoir-faire d'herboriste et de botaniste. "L'ouverture de cette boutique est une première étape essentielle du développement de la marque. Nous avons choisi le Marais car il est le lieu parisien pour tester de nouveaux concepts et il correspond à la clientèle que nous ciblons, des femmes entre 25 et 45 ans, indique Dylan Thuillier, p-dg de la société. La boutique a été conçue dans un style brut, moderne et épuré, pensée pour être en phase avec la démarche technique et la pureté des produits de la Compagnie des Indes."



Un développement qui se poursuivra avec l'ouverture d'une seconde boutique parisienne dans le 17e arrondissement, et bientôt à l'international avec l'ouverture d'un point de vente en Allemagne d'ici la fin de l'année.



Les gammes d'infusions, de thés et de compléments alimentaires bio -une centaine de références- sont structurées autour de sept thématiques fonctionnelles : détox, vitalité, ligne, sérénité, beauté, défense et bien-être. Une gamme de plantes pures et des mélanges étudiés sont proposés dans des cylindres réutilisables et recyclables. Les herboristes de la Compagnie offrent ainsi des préparations sur-mesure, réalisées dans le lab du magasin. Une gamme d'accessoires technique est aussi disponible en exclusivité dans la boutique.