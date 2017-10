Conext : 'Nous voyons l'émergence du commerce intelligent'

Quelles seront les grandes thématiques de cette édition ?

Le salon est consacré cette année au commerce intelligent, soit l'intégration des nouvelles technologies comme le prédictif, l'intelligence artificielle et la reconnaissance visuelle pour prédire le comportement d'achat des consommateurs, recommander un produit, anticiper les achats des clients, etc. Ce n'est plus le commerce qui doit être connecté mais le client. Nous voyons l'émergence du commerce intelligent.



L'idée de parler de commerce connecté n'a plus de sens car tout est connecté aujourd'hui.

La réalité virtuelle revient en force cette année, avec des nouveaux usages plus pertinents grâce à la technologie qui a gagné en maturité. Exemple, avec le projet Shopping VR pour Eram qui est une expérience de shopping 100% immersif en réalité virtuelle. Équipé d'un casque de réalité virtuelle, le client plonge dans l'univers des produits Eram, sélectionne et manipule les produits, constitue son panier avant de finaliser son achat. Shopping VR offre un aperçu de ce que sera cette nouvelle mutation du commerce : le v-commerce.

Autour de l'intelligence artificielle, un projet comme Jardus a pour but d'accueillir et orienter les clients dans un centre commercial par le biais d'un chatbot, sous la forme d'un avatar présent sur l'écran du mobile. Un avatar avec lequel il sera possible de converser et d'aider dans le parcours client : localisation de magasins, recherche de produits, de restaurants...

Autre exemple sur le prédictif, la start-up Smartbe.IO, présente sur le salon, a travaillé pour Bricomarché sur une solution e-commerce intelligente, prédictive et cognitive qui permet de proposer le meilleur article au bon moment aux clients et prospects en fonction de leurs goûts et leur personnalité. Tout cela grâce au big data (données des réseaux sociaux et professionnels) et aux critères environnementaux tels que la météo, la géolocalisation...

Le salon est divisé en quatre secteurs : data, commerce, supply chain et client. Cette année, nous avons prévu un focus sur le retail innovations et prospectives.

Quelles sont les innovations qui vont ont marqué dans le retail récemment ?

La facilité des moyens de paiement, la reconnaissance visuelle et le reciblage en magasin sont des innovations que les visiteurs vont pouvoir retrouver dans notre espace dédié aux innovations, le Connected Innovation Village.