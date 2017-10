Conforama acquiert l'enseigne 'Mon lit et Moi'

L'acquisition de l'enseigne de literie premium Mon Lit et Moi, auprès de ses propriétaires fondateur, permet au Groupe Conforama d'accélérer la mise en oeuvre de son projet de création d'une enseigne de référence sur le marché de la literie premium en France. Ce développement sous la marque Mon Lit et Moi se poursuivra sous la direction de Nicolas Lévy et Nicolas Beaufour, fondateurs de la marque.

Ouverture de deux nouveaux magasins



"Lorsque j'ai annoncé en juin dernier à l'occasion des 50 ans de Conforama notre intention de créer un réseau de literie haut de gamme que nous avions alors baptisé " Il était une nuit ", j'avais pour ambition de parvenir rapidement à consolider le marché de la literie premium en France, explique Alexandre Nodale, président-directeur général de Conforama. Cette marque et son savoir-faire combinés aux ambitions du Groupe Conforama et du Groupe Steinhoff, numéro un mondial de la literie, vont nous aider à nous ancrer sur ce segment de marché. Mon Lit et Moi, fort de son nouvel actionnaire, va désormais pouvoir accélérer son développement."



Mon Lit et Moi, qui compte aujourd'hui 17 points de vente sous enseigne, ouvrira dans les prochains mois deux magasins à Paris et Strasbourg, qui avaient été signés dans le cadre du projet du Groupe Conforama de lancer " Il était une nuit ".