Gary Swindells, Costco France : "Nous avons déjà près de 20 000 membres"

Ça y est, le premier magasin de Costco a ouvert ce jeudi 22 juin à Villeblon-sur-Yvette, dans l'Essonne, au bout de cinq ans de recours admnistratifs et un premier refus à Bucy-Saint-Georges, cela a été compliqué de s'installer en France?

Non, cela n'a pas été compliqué mais il est vrai que les délais entre chaque étape du processus des commissions, où vous avez des droits de réponse, sont extrêmement longs en France.

Quel est le concept de Costco?

Costco est une enseigne internationale accessible par carte d'adhésion aux particuliers et aux professionnels, au prix de 36 euros et qui est 100% remboursable en cas de non-satisfaction, proposant des produits de marques renommées et de qualité au plus bas prix grâce à une rotation rapide des produits et notre capacité à acheter de grandes quantités. Notre modèle d'affaires est de contrôler tous les coûts d'exploitation. Nous ne vendons pas les produits les moins chers mais la meilleure qualité produit au meilleur prix.

Les produits ne sont généralement offerts que dans une seule marque - habituellement l'une des plus connues, et souvent sous forme de multipacks, de lots ou dans des volumes plus importants que ceux habituellement rencontrés sur le marché. Nous vendons aussi bien des produits alimentaires et non alimentaires Costco, une gamme de produits allant de l'épicerie aux bijoux et produits de luxe, aux produits électroniques et électroménagers en passant, entre autres, par le bricolage et les articles de loisirs. Notre club-entrepôt de près de 14 000 m2 recense 3 800 références fixes, parmi lesquelles figureront plus de 100 références bio, mais aussi 500 références de la "Chasse aux trésors", nom que Costco donne à ses produits inattendus, en quantité et durée limitées. Notre marque propre Kirkland Signature est également vendue dans notre magasin (NDLR : 26% du CA du Groupe).

Quels sont les objectifs pour ce premier magasin en France?

L'objectif principal est de faire comprendre notre concept aux consommateurs français et découvrent des produits internationaux mais aussi locaux. Pour cette première implantation en France, Costco emploiera plus de 300 personnes dont 60 au siège social. Nous allons déposer dans les prochaines semaines notre dossier pour construire un second club-entrepôt en Ile-de-France pour une ouverture en 2020. Nous voulons à terme en avoir quatre à cinq en région parisienne et un ou deux en Province.



Combien avez-vous d'adhérents déjà en France?

À l'ouverture nous avions 17-18 0000 membres, et plus de 1 300 personnes se sont inscrites durant la journée d'hier, jeudi 22 juin.

Allez-vous ouvrir un site e-commerce en France et que représente l'e-commerce pour Costco?

Nous ouvrirons un site marchand en France mais pas pour le moment, ce n'est pas notre priorité. Nous voulons d'abord bien nous installer d'un point de vue physique en lançant d'autres clubs-entrepôts. Chez Costco, le site marchand est un complément de l'offre en magasin, seulement 2% des produits que vous retrouvez en magasin sont sur le Web comme aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Mexique, Taïwan, Corée du sud et bientôt en Australie.

Proposez-vous la livraison?

Nous avons travaillé avec un prestataire de transport car nous réalisons que certains conditionnements de nos produits sont difficiles à transporter pour le client. Nous proposons trois types de prestation : la livraison au domicile, la livraison "à la porte" et la livraison avec le montage du produit, uniquement en Ile-de-France.