Cylande et yReceipts s'associent autour du ticket de caisse dématérialisé

L'éditeur de progiciels dédiés au retail Cylande et la start-up anglaise yReceipts allient leurs expertises avec un objectif commun : faciliter la digitalisation des enseignes grâce à la dématérialisation du ticket de caisse, des coupons et des retours.



"Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Cylande, qui est de proposer aux enseignes un écosystème de partenaires qui disposent de solutions à forte valeur ajoutée que l'on peut implémenter dans des temps rapides, explique Denis Desmet, directeur du Business Development de Cylande. La nouvelle expérience client proposée au travers du ticket dématérialisé apporte à l'enseigne un positionnement clé sur son marché grâce à une importante plus-value sur son image, et ce dans des délais très courts.

L'expertise de Cylande et d'yReceipts dans le domaine du retail permet de proposer une offre digitale globale autour de l'encaissement, les mails et tickets de caisse totalement personnalisables, la réception instantanée des tickets par email mais aussi sur les coupons promotionnels et retours de produits.