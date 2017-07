Dailymotion lance une nouvelle appli plus intuitive

Totalement recréé, le nouveau Dailymotion propose en un endroit unique les vidéos à voir sur quatre thématiques principales : actu, sport, musique et divertissement. La priorité est donnée aux contenus premium, avec un accent particulier sur les vidéos les plus récentes et le live (concerts, événements sportifs, breaking news,manifestation culturelle, etc.). La plateforme a annoncé des partenariats avec Universal Music Group, la chaîne d'info de référence mondiale CNN et Vice.

Une nouvelle expérience avec une meilleure personnalisation

Pour que ses utilisateurs profitent au mieux de cette nouvelle offre premium, Dailymotion a créé une toute nouvelle interface plus rapide, plus personnalisée et plus pertinente avec une ergonomie et un design entièrement repensés. Outre le nouveau player vidéo HTML5, un moteur de recherche et des algorithmes plus intelligents, Dailymotion a développé de nouvelles fonctionnalités pour rendre la navigation plus intuitive. Les utilisateurs peuvent ainsi, par exemple, naviguer directement dans le player en déplaçant leur doigt sur la vidéo,vers la droite ou la gauche.

L'accès aux contenus est également largement simplifié avec trois entrées parfaitement lisibles et complémentaires : un espace pour retrouver ses chaînes préférées et sa dose quotidienne de recommandation vidéos à regarder en fonction de ses propres habitudes de consommation.

Sur Explorer, les utilisateurs peuvent découvrir et trouver de nouvelles chaînes et topics populaires et tendances qu'il ne faut surtout pas rater. Les Topics Dailymotion sont générés en temps réel, en fonction de l'actualité. Cette fonctionnalité est une première mondiale. Une bibliothèque qui permet de retrouver tout son contenu préféré tels que ses abonnements, ses playlists, les vidéos vues et à revoir, ou encore les vidéos mises de côté pour voir plus tard en ligne ou hors ligne.

La nouvelle application a été entièrement développée par les équipes de Dailymotion en France. Le lancement dans le reste du monde se fera progressivement tout au long du mois de juillet.