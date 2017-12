Decathlon Espagne noue un partenariat avec le réseau de consignes intelligentes Pudo pour le retrait des achats en ligne

Decathlon Espagne et Pudo, la filiale espagnole de Kern, ont signé un accord de collaboration pour encourager les clients de l'enseigne de sport internationale à utiliser les consignes pour retirer leurs achats. Avec cet accord, le réseau Pudo est directement intégré à la plateforme e-commerce de Decathlon Espagne. Ainsi, quand ils commandent en ligne, les utilisateurs ont à leur disposition les 200 consignes Pudo réparties un peu partout en Espagne pour collecter leurs achats réalisés sur le site de Decathlon.

Les consignes intelligentes Pudo sont situées principalement dans les lieux publics, réparties dans une vingtaine de provinces espagnoles. Un programme d'expansion spécifique est prévu pour les prochains mois. L'accord signé entre Decathlon Espagne et Pudo prévoit dans un second temps l'installation de consignes au sein des magasins pour l'offre click and collect.