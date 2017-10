Deezer et Fnac Darty annoncent la mise en place d'un partenariat exclusif

Deezer, acteur français spécialisé dans le streaming musical, et le groupe Fnac-Darty s'allient pour proposer des offres exclusives et renouveler l'expérience en magasin Depuis le 5 septembre et sans limite de temps, les clients de la Fnac et de Darty (magasins et sites web) peuvent profiter de trois mois d''bonnement à Deezer Premium+ offerts pour tout achat d'un produit audio (enceintes, casques...). Les porteurs de la carte Fnac+ profitent également de cet avantage. Pour les acheteurs de CD, vinyles et pour les adhérents Fnac, Deezer Premium+ est proposé à 1€/mois pendant 3 mois au lieu de 9,99€.

Grâce à cette alliance, il est désormais possible de préécouter 30 secondes les CD et vinyles sur fnac.com grâce à l'intégration d'un lecteur audio Deezer sur les fiches albums. Les adhérents Fnac peuvent aussi synchroniser automatiquement dans leur compte Deezer leurs achats de CD et vinyles et récupérer jusqu'à cinq ans d'historique d'achat. Ainsi, ils retrouvent facilement toute leur bibliothèque musicale Fnac dans l'écosystème Deezer.

D'ici la fin de l'année, Deezer et la Fnac déploieront plus de 300 nouvelles bornes d'écoute en magasins avec une application Deezer spécifique. Cette dernière permettra la préécoute des CD/vinyles scannés en magasins (30 secondes), ainsi que la recommandation d'albums par la Fnac. L'application permettra aussi de connaître la disponibilité immédiate des albums en magasins ou sur fnac.com.

Deezer met en place progressivement un merchandising aux couleurs de la marque dans les rayons son et musique du réseau Fnac Darty. Cette présence sur le terrain sera soutenue par un dispositif de communication d'une durée de 10 semaines en magasins. Une campagne nationale d'affichage grand format sera déployée dans 12 des plus grandes villes de France mais aussi dans les centres commerciaux et dans le métro parisien.