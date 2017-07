DeliverEvent DS Smith Packaging dévoile deux innovations e-commerce

Du carton, il n'en sera pas question sur le stand du fabricant d'emballages DS Smith Packaging du salon Deliver. " Nous communiquons plutôt aujourd'hui sur les technologies de pointe sur lesquelles nous travaillons pour satisfaire les retailers en matière de conditionnement e-commerce ", confie Xavier Norcia, Directeur Commercial & Marketing - Consumer France & Espagne chez DS Smith Packaging. Même discours du côté d'Isabel Rocher (Ex-Amazon), responsable des solutions d'e-commerce au sein de l'entreprise DS Smith Packaging. "Bientôt, on ne parlera plus d'e-commerce mais de commerce tout simplement, avertit-elle. D'où l'importance de se préparer pour l'avenir, en adaptant sa logistique dans son ensemble ". Une bonne introduction avant de dévoiler les deux innovations du groupe.



DISCS, le laboratoire de tests

Dans le commerce traditionnel, un colis est pris en main en moyenne 5 fois. Dans le e-commerce, on peut atteindre les 50 manipulations. " Clairement, les contraintes ne sont pas les mêmes, c'est pourquoi nous avons mis au point notre laboratoire DISCS (Drop impact shock crush) ", poursuit-elle. Ce système breveté se décline suivant cinq modules qui reproduisent l'itinéraire du produit. Chaque batterie de tests tente de reproduire les dommages potentiels les plus sévères. Après avoir lancé ce concept au Royaume-Uni, DS Smith Packaging prévoit de mettre en place trois laboratoires (Royaume-Uni, France et Allemagne). Inédit, DISCS a d'emblée séduit Amazon, qui devrait prochainement la recommander aux e-commerçants "installés" sur sa market place.









La table technologique Made2Fit, pour dimensionner les colis sur-mesure

" Ici, l'idée est créer un emballage adapté à la bonne dimension, explique Xavier Norcia. On gagne ainsi en espace de stockage, on baisse les coûts de main-d'oeuvre et d'administration de commandes et on réduit considérablement le temps de préparation et de conditionnement ".

Deux versions existent : une formule manuelle, pour les petits commerçants (600 expéditions par jou) qui propose 39 combinaisons possibles de dimension de colis à partir de trois formats de découpes de carton; une formule automatisée, on demand, pour les grands acteurs du marché (plus de 1000 paquets par heure) qui permet de fabriquer plus de 10 millions de combinaisons. On parle alors de smart design.



Made2fit manuel démarrera officiellement en septembre 2017 et sera distribué progressivement dans toute l'Europe dans les mois qui suivront.