Des prévisions optimistes en 2018 pour le retail américain

Une année de bon augure pour le retail aux USA ? Les prévisions économiques pour 2018, publiées ce jeudi 8 février, par la Fédération nationale du commerce de détail américaine prévoient en effet que les ventes de l'industrie du commerce de détail augmenteront entre 3,8 et 4,4 % par rapport à 2017. Les ventes en ligne et autres ventes hors magasin devraient augmenter de 10 à 12 %.

Les ventes au détail ont augmenté de 3,9 % en 2017 par rapport à 2016 pour atteindre 3,53 billions de dollars, selon l'estimation préliminaire du Bureau du recensement des États-Unis pour l'année. Ce chiffre est susceptible d'être révisé mais a dépassé les prévisions de croissance de la NRF entre 3,2 et 3,8 %.

Des ventes au détail robustes en 2018



"La bonne période des Fêtes pour les ventes au détail n'est qu'un des nombreux baromètres qui montrent aux consommateurs qu'ils se sentent clairement en bonne santé financière, souligne Matthew Shay, président et chef de la direction de NRF. L'industrie de la vente au détail est forte, en croissance et répond à la demande des consommateurs avec les produits qu'ils veulent aux prix qu'ils attendent et l'expérience d'achat qu'ils veulent avoir, en ligne ou en magasin. La confiance des consommateurs étant élevée, le chômage faible et les salaires en hausse, il y a tout lieu de croire que les ventes au détail seront robustes tout au long de l'année."

Des propos confirmés par Jack Kleinhenz, économiste en chef de la NRF. "Les fondements de l'économie sont très bons et les dépenses de consommation sont au coeur de nos perspectives, explique Jack Kleinhenz, économiste. La poussée et l'attraction des forces tant externes qu'internes à l'économie américaine continueront de poser des défis, mais dans l'ensemble, nous nous attendons à une bonne année. Et à mesure que l'industrie de la vente au détail continuera de se transformer, les détaillants tireront parti du nouveau plan fiscal pour investir dans leurs employés, leurs magasins et leurs nouveaux formats qui s'adressent aux consommateurs exigeants et en constante évolution."