[Dmexco] Data, AI : 3 stratégies déployées par la marque Shiseido

Shiseido a pris le virage du digital et souhaite anticiper les nouvelles technologies. La marque d'origine japonaise mise ainsi sur l'innovation, la data et l'intelligence artificielle pour fidéliser ses clients... et augmenter ses ventes. Alessio Rossi, Global Chief Digital Officer de Shiseido a dévoilé, au cours du salon du marketing digital Dmexco, le 13 septembre, trois des stratégies déployées en ce sens par le groupe de cosmétiques.

1 / L'incubateur de marques et de start-ups

En interne, Shiseido a lancé plusieurs "centres d'excellence" pour accélérer l'innovation, ainsi qu'une "Académie du numérique", en 2016, afin de tester de nouveaux produits et implémenter ses stratégies marketing. La marque possède également un incubateur pour les start-up prometteuses et les "petites" marques intégrées à son portfolio, à l'instar de Buxom, marque de maquillage indépendante "pour les femmes qui aiment les lèvres pulpeuses et les mascaras volumisants", explique Alessio Rossi.

Mais, pour aider Buxom à traduire cet insight en stratégie marketing, Shiseido a conçu une méthodologie. "Nous avons commencé par rassembler des données concernant les consommatrices de Buxom, décrypte le Global Chief Digital Officer. Nous avons cherché sur plusieurs plateformes digitales, quelles sont leurs tendances de consommation, leurs habitudes (ce qu'elles mangent ou ce qu'elles écoutent), leurs langues." La marque a, ensuite, appliqué un système d'entonnoir pour écrémer les données récoltées et les a croisées avec des données démographiques. "Nous avons découvert que notre cible n'était pas forcément la fan d'Instagram, ni les jeunes", poursuit-il.



2/ La plateforme d'IA "Lucy"

Shiseido a également mis un pied dans l'intelligence artificielle, avec l'utilisation de l'outil "Lucy", conçu par Watson d'IBM. La plateforme de recherche centrée sur le marketing agrège pour la marque (et ses marketeurs, en particulier) des data telles des données brutes sur les clients, les rapports de marché, les dernières nouvelles de l'industrie, et les conserve dans un unique emplacement accessible "à la vitesse de l'éclair", explique Alessio Rossi, qui ajoute : "Lucy comprend tout du marché de la beauté".

3/ "VPhrase" pour transformer les data... en mots



Shiseido est également allé dénicher à Bombay la société spécialisée sur l'intelligence artificielle, "VPhrase". La solution aide les marques à communiquer des insights à partir de leurs data. Le logiciel réécrit les informations glanées dans un style narratif, et ce, dans plusieurs langues. L'outil, qui décrit les données en mots, s'adapte à chaque type d'audience.

Pour aller plus loin :

- Comment l'intelligence artificielle investit-elle les magasins ?

- Un marketeur sur deux utilise déjà l'intelligence artificielle