Doctissimo, du média au magasin

Coupe-ongles, pansements, sprays antiseptiques... Dans les linéaires de la grande distribution, à côté des poids lourds du marché, de Mercurochrome à?Hansaplast, peut-être avez-vous repéré, récemment, des produits Doctissimo. De fait, la marque média, bien connue pour ses forums, a signé en 2015 un contrat de licence avec la société FDG, spécialiste de la création et de la commercialisation de produits non alimentaires en grande distribution, autorisant cette dernière à fabriquer et à commercialiser une large gamme de cosmétiques, dispositifs médicaux, biocides et accessoires vendus au rayon parapharmacie des grandes surfaces.



Une consécration pour ce site créé en 2000 par deux médecins, Claude Malhuret et Laurent Alexandre, et dont la vocation originelle était de combler " un vide d'informations au sujet de la santé, face à des patients qui se posent des questions avant et après un rendez-vous médical ", comme le rappelle Bergamote Bazerolle, éditrice chez Doctissimo. Avec les années, le petit site a fait son chemin. Racheté en 2008 par le groupe Lagardère, il revendique 9,1?millions de visiteurs mensuels uniques (source : mesure globale Médiamétrie juin 2016). Signe de sa puissance, la marque média a fédéré autour d'elle une véritable galaxie.



En plus de ses déclinaisons canadienne, belge, italienne, mexicaine, argentine et espagnole, Doctissimo édite plusieurs applications mobiles thématiques (Ma grossesse, Mon ovulation, Mon bébé) et anime une chaîne YouTube spécialisée dans le bien-être, le fitness et la nutrition, suivie par 300 000 abonnés. Les services Doctipharma, sorte de marketplace pour les pharmaciens, et?Mondocteur, outil de prise de?rendez-vous médical racheté par Lagardère en 2013, font partie des déclinaisons de doctissimo.fr. Surtout, le site s'est frayé une place de choix dans l'univers des marques médias grand public. Jusqu'à devenir une source d'inspiration pour les aspirants à l'élection présidentielle : lors d'un meeting en septembre?2016, Alain Juppé déclarait son intention de créer un " Doctissimo de l'État " s'il?était élu !

Une licence en parapharmacie

Avec le lancement de cette gamme de produits de parapharmacie, Doctissimo vient de franchir un nouveau cap. Il faut dire que le groupe Lagardère, familier du licensing, n'en est pas à sa première expérience de collaboration avec la société FDG. Depuis 2012, cette ETI de 750 salariés gère la licence d'ustensiles de cuisine Elle à table et d'accessoires de cuisine Elle. L'idée -?" une rencontre entre une marque forte sur l'univers de la santé et une marque reconnue des centrales d'achat ", résume Aurore Pergaud, chef de groupe marketing chez FDG?- est née courant 2014. Et?" capitalise sur l'expertise de FDG en matière de parapharmacie ".

Pour rester fidèle à l'identité et l'univers Doctissimo, la gamme de produits a été pensée sous le prisme du digital. Si elle n'est pas (pour l'instant ?) distribuée en e-commerce, le design des packagings, confié à l'agence Esprit de Formes, fait écho à?l'identité graphique du site, avec un système d'onglets pour chaque catégorie et des couleurs vives. Les packs sont équipés de QR codes qui renvoient vers les présentations et les conseils d'utilisation des produits?sur www.gamme-doctissimo-parapharmacie.fr. Déjà présente dans 550 points de vente en France, la gamme Doctissimo devrait être prochainement référencée dans la plupart des enseignes de la grande distribution, espère-t-on chez FDG, qui travaille avec les centrales d'achat pour mettre en place une distribution en hypermarchés à l'échelle du pays.

FDG se refuse à évoquer des objectifs chiffrés mais mise sur "un développement qualitatif", sur un marché qui a progressé de 5,5 % entre janvier et septembre?2015 d'après les données de l'IRI. Premier signal encourageant, le stylo spray antiseptique Doctissimo Parapharmacie a été élu "Produit de l'année 2016" dans sa catégorie.