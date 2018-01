Drouot lance son nouveau site e-commerce

Drouot Digital, qui s'est donné pour mission d'accompagner les opérateurs de ventes aux enchères dans leur transformation digitale lance sa nouvelle plateforme d'enchères en ligne : drouotonline.com. Ce nouvel outil fusionne les deux entités jusqu'alors distinctes, DrouotLive, ventes aux enchères en salle retransmises sur internet et DrouotOnline, ventes aux enchères exclusivement sur internet. De cette fusion émane une plateforme e-commerce globale dans les ventes aux enchères d'art en ligne, accessible également en version mobile.

"En fusionnant les sites et services de DrouotLive et DrouotOnline, la nouvelle plateforme vient répondre à la demande grandissante de professionnels et particuliers sur l'achat et la vente d'oeuvres d'art. Drouot est actuellement la première marketplace française de ventes aux enchères d'objets d'art et de collection, explique Olivier Lange, président de Drouot Digital. La plateforme digitale est également une référence auprès des acheteurs internationaux, qui représentent déjà près de 50% des acquisitions, et a pour vocation d'occuper une place de leader en Europe. Ce nouveau site, agréable à parcourir, propose exclusivement des oeuvres sélectionnées par des professionnels du marché de l'art et des enchères et constitue l'offre la plus qualitative du marché."

Développement d'un module d'intelligence artificielle



La fusion des deux plateformes et la centralisation des informations qui en découle permettent d'optimiser la gestion de la base de données clients ainsi que la gestion des inscriptions et des ordres d'achat. Les enchérisseurs retrouveront au même endroit tous les catalogues, quel que soit le type de vente, et pourront gérer leurs transactions dans un espace client didactique et fonctionnel.



Drouot Digital est la seule plateforme qui ne facture aucun frais additionnel aux acheteurs, qui bénéficient ainsi exactement des mêmes conditions sur internet qu'en salle des ventes. Drouot Digital a amélioré la lisibilité des informations figurant sur son site. Ainsi, les différents types de ventes, live (retransmises) ou online (dématérialisées), sont aisément identifiables par des pictogrammes de couleur. Tout comme la page "ventes", la page "lots" propose un design attractif et une rubrique "Vous aimerez peut-être" offre aux navigateurs des suggestions en rapport avec les oeuvres consultées.

L'équipe de Drouot Digital a développé un module d'intelligence artificielle qui identifie automatiquement la catégorie et sous-catégorie de chaque objet proposé. Pour les acheteurs, cet outil permet de trouver instantanément l'objet recherché, du plus simple telle qu'une " bouteille", au plus détaillé, telle qu'une "bouteille de champagne". Pour les maisons de ventes, ce processus assure une meilleure visibilité de leurs pièces auprès des enchérisseurs, ainsi qu'un référencement naturel (SEO) optimisé sur les moteurs de recherche.