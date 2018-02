EBay s'allie à Mashable pour lancer les images 'achetables'

EBay annonce une nouvelle collaboration avec le média américain Mashable, dédié aux nouvelles technologies et à la culture. Les deux plateformes donnent naissance à des articles "shoppables au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le nouveau format combine les recommandations d'experts Mashable à l'offre d'Ebay. Une équipe de journalistes dédiée à la curation d'articles sur eBay sélectionne un ensemble de "looks", présenté aux lecteurs. Ces derniers peuvent ainsi repérer un vêtement sur le média, découvrir les produits similaires sur eBay et acheter sans quitter Mashable.



Une série de d'icônes cliquables est intégrée aux images et donne accès aux informations produits ainsi qu'à l'option "commander". Cette initiative provient de l'entité eBay Marketing Lab et vise à comprendre les facteurs (tels que les délais de livraison ou la réputation du vendeur) qui importent le plus aux clients d'eBay lorsqu'ils achètent hors de la plateforme.