EBay facilite les recherches sur sa plateforme

Ebay lance de nouvelles fonctionnalités dédiées aux consommateurs désireux d'obtenir des informations supplémentaires concernant un produit en vente sur la plateforme. Ainsi, la section "Avis" est désormais accompagnée d'une rubrique "Questions-réponses" destinées à la communauté d'utilisateurs eBay. Cette option, proposée sur les pages "produit", vient en complément de la possibilité de poser une question au vendeur de l'objet. Les internautes qui ont déjà acheté le même objet peuvent ainsi indiquer combien de temps résiste une paire de chaussures de sport qu'ils ont testées, le volume sonore d'un aspirateur, si un jouet convient à un jeune enfant... Les questions déjà posées sont visibles par tous.



En parallèle, eBay mise sur le machine learning pour proposer des "experts" pour chaque produit. L'algorithme doit également distinguer les questions les plus utiles pour les futurs acheteurs. Les "questions-réponses" sont disponibles dans un premier temps sur les sites web et mobile d'eBay aux États-Unis et devraient arriver prochainement sur l'application.