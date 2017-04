EC1to1 Microsoft décode la transformation numérique

Volvo permet de visualiser la voiture en 3D avec Microsoft HoloLens









Microsoft HoloLens est le premier ordinateur holographique totalement autonome présenté sous forme d'une paire de lunettes. Il permet de visualiser la voiture en 3D, comme si elle était devant soi, et de la scruter sous toutes les coutures, exactement comme on le souhaite. La performance est saisissante et augmente véritablement l'expérience chez les concessionnaires. " On parle de réalité mixte. HoloLens offre la liberté de concevoir une expérience sur mesure que les clients peuvent diriger eux-mêmes. Pour comprendre la conception de l'automobile, explorer les finitions, chercher à mieux comprendre certains équipements ...", décrit Steven Sirich, général manager bing Ads chez Microsoft. Cette technologie apporte de la confiance au consommateur, ce qui est le premier but de la marque Volvo, qui a fondé son image sur la sécurité de ses voitures.



La transformation numérique au sein des équipes de Kraft Heinz





A l'heure où la transformation numérique des entreprises s'accélère, et devient un enjeu concurrentiel majeur des organisations, les entreprises cherchent, plus que jamais, à gagner en agilité, efficacité et en performance.

Dans cette optique, Microsoft a précisé l'usage fait par Kraft Heinz de sa solution Office 365. Elle permet notamment à l'entreprise américaine de faire travailler ensemble ses effectifs, peu importe qu'ils soient disséminés aux quatre coins de la planète. Avec des outils de productivité, comme MyAnalytics qui synthétise la gestion du temps des équipes et permet d'organiser et de planifier leur emploi du temps. A la clé, des économies considérables : 38% d'économies sur les vidéos conférence et 33% d'économies sur les budgets des terminaux mobiles.

Microsoft fournit une solution intuitive pour les forces de vente Swarovski





Concrètement, la firme américaine a travaillé sur l'intelligence artificielle. C'est le programme Connect. L'idée est de faire en sorte d'aider les équipes vendeurs de la marque de bijoux, en rendant accessibles différentes informations clients, depuis une seule et même source.

Tous ces exemples montrent à quel point la transformation numérique est grande. Et Microsoft de finir sa démonstration sur la prochaine évolution technologique, à savoir l'assistance conversationnelle. Et d'émettre l'idée que celle-ci fasse bientôt partie intégrante d'objets du quotidien. C'est d'ailleurs chose faite avec Microsoft Cortana, qui s'est implanté dans une machine à laver. L'idée est de pouvoir la régler à la voix mais également de la faire interagir avec un autre objet.

" La conversation, en tant que plate-forme, va définitivement faire partie intégrante de la transformation numérique ", conclut-il.