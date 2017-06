Ebay offre une nouvelle expérience shopping avec le lancement d'un bot

Fort de ses investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle, eBay présente aujourd'hui une nouvelle interface, plus moderne et dynamique, et un assistant shopping personnalisé et intelligent pour faciliter les recherches sur son site et guider ses visiteurs au cours de leur shopping : plus d'1 milliard de références disponibles.



"Notre vision est de rendre le shopping le plus simple possible, que l'on soit à la recherche d'un produit spécifique ou simplement en quête d'inspiration. En associant l'intelligence artificielle avec la puissance de l'inventaire unique d'eBay, nous créons une expérience de shopping plus personnalisée et efficace pour tous nos visiteurs", commente Céline Saada-Benaben, directrice générale d'eBay en France.

Développement d'eBay shopbot



Pour optimiser les recherches de ses visiteurs et leur permettre de dénicher les meilleures affaires et les perles rares, le géant de l'e-commerce enrichit et simplifie son interface : dès leur arrivée sur la marketplace, les utilisateurs sont guidés à travers l'offre d'eBay grâce à des suggestions et à un nouveau niveau de filtres, plus intuitif. Les recommandations les invitent à prendre connaissance des articles tendances du moment (les "destinations en vogue") et des bonnes affaires en cours, personnalisées ou non selon qu'ils soient abonnés ou simples visiteurs.

En parallèle, eBay s'est appuyé sur ses investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle pour développer l'eBay shopbot. Disponible via Facebook Messenger et uniquement en anglais pour le moment, le shopbot se révèle un véritable assistant shopping personnalisé qui sera vite indispensable aux shoppers.

Depuis cinq ans, eBay investit dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (machine learning) et des data science afin d'apporter des améliorations significatives sur l'ensemble de sa plate-forme dans divers domaines et ainsi préparer l'expérience de shopping en ligne de demain : de la recherche à la livraison en passant par la détection de contrefaçon ou encore les prévisions d'inventaires.