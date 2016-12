Emmaüs ouvre 'Label Emmaus', sa place de marché solidaire

"Une boutique en ligne qui s'inscrit au coeur du projet économique et social du Mouvement, et qui incarne la volonté intacte d'Emmaüs d'occuper le terrain partout où les besoins sont présents, répondre aux attentes là où elles sont, et toujours agir", explique le communiqué d'Emmaüs concernant l'ouverture ce jeudi 8 décembre de son site marchand.

L'association veut apporter une alternative aux sites marchands classiques, en portant les valeurs du mouvement Emmaüs, fondé par l'Abbé Pierre en 1949 et donne une deuxième vie pour les objets réparés par les compagnons. Véritable vitrine des différents espaces de vente Emmaüs, Label Emmaüs offre la possibilité d'acheter en ligne une sélection d'objets du quotidien mais aussi de collection, du matériel high tech ou encore du mobilier de bureau à destination des professionnels.

La boutique en ligne proposera des promotions et ventes flash ainsi que du "click and collect" puisqu'il sera possible de retirer les produits sur le site Emmaüs le plus proche ou de se les faire livrer à domicile.