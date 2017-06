Eram se lance en Chine

À l'occasion de ses 90 ans, l'enseigne s'implante sur le marché chinois. La marque sera désormais présente sur La Boutique France de La Poste, présente sur Tmall Global, la place de marché B to C d'Alibaba, réservée aux entreprises étrangères. La marque va ainsi bénéficier d'un accès direct aux 430 millions d'acheteurs du leader chinois de la vente en ligne, proposant pour la saison été 2017, 50 modèles femme tous made in Europe.

En 2016, Le Groupe La Poste a ouvert, en partenariat avec Business France, la Boutique France sur Tmall Global d'Alibaba, la plus grande place de marché crossborder BtoC de Chine. La Boutique France permet aux entreprises françaises, représentantes de la qualité et du savoir-faire français, d'accéder de manière simplifiée au marché chinois. Pour ce faire, elle propose une solution de vente-distribution de bout en bout.

"Nous sommes ravis de faire partie de cette aventure initiée par La Poste, d'être le chausseur représentant la France et de faire connaître nos produits aux consommateurs chinois. C'est un tournant historique pour notre marque qui célèbre ses 90 années d'innovation", souligne François Feijoo, p-dg d'Eram.

Une démarche d'expansion à l'international



La Chine est le plus grand marché de vente en ligne avec 650 millions d'internautes dont 500 millions de cyberacheteurs qui génèrent 766 milliards de dollars de chiffre d'affaires. À titre de comparaison, la France compte 48 millions d'internautes pour un volume d'affaires neuf fois inférieur. C'est un marché dominé par des acteurs locaux, dont Alibaba est leader, avec plus de 80% de parts de marché. Ce développement s'inscrit dans la démarche d'expansion à l'international d'Eram qui vient également de s'implanter en Italie à Milan, Florence et Turin dans 3 corners " Coin " (l'enseigne de grands magasins présente dans la plupart des grandes villes italiennes).

Toujours pionnière et visionnaire, la marque est présente dans l'e-commerce depuis 2009 et son développement en Chine via Tmall Global apparaît donc comme une suite logique. Audacieuse et innovante, Eram confirme ainsi son dynamisme. La marque a d'ailleurs multiplié ces dernières années les nouveautés, proposant à ses clients de nouvelles expériences de consommation.