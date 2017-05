Etsy se restructure et réduit ses coûts de fonctionnement

Etsy annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2017, achevé le 31 mars: la plateforme de vente d'artisanat réalise 719,037 millions de dollars de marge brute, soit une augmentation de 14,2% par rapport à la même période en 2016. L'entreprise accuse, en revanche, une perte de revenu net de 421000 dollars, pour un Ebidta ajusté de 9722000 dollars.



Sous la pression de son investisseur, Black and White Capital, la marketplace américaine se restructure et son p-dg, chad Dickerson, est remplacé depuis le 3 mai 2017 par Josh Silverman, membre du comité de direction. Ce dernier assumait auparavant le rôle de président des produits et des services d'American Express, après une expérience en tant que p-dg de Skyoe et de shopping.com, appartenant au groupe eBay. Chad Dickerson conservera un rôle de conseil au sein de la société jusqu'au 31 mai. En parallèle, Fred Wilson, entré au comité de direction en juin 2007, assurera la fonction de président du comité de direction, auparavant confiée à Chad Dickerson.



De plus, Etsy réduit ses effectifs dans une logique de réduction des coûts: 80 personnes seront licenciées, soit 8% des collaborateurs.



