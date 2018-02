Eve Sleep inaugure ses premiers showrooms à Paris et à Nice

Afin d'être au plus près de ses clients et leur offrir un espace de découverte et de conseil en phase avec leurs besoins, Eve Sleep signe un partenariat fort avec MYCS, le spécialiste des meubles à personnaliser et au design épuré. Il se traduit par l'ouverture de deux corners literie au sein des showrooms de MYCS en France, l'un à Paris (42 rue Réaumur, 75003) et l'autre à Nice (31 avenue du Maréchal Foch).

Matérialiser l'offre e-commerce



"Nous sommes ravis de cette collaboration avec l'une des marques références de l'univers du meuble et de la maison. Nous souhaitions fournir une alternative crédible et une adresse physique à nos clients pour compléter notre offre en ligne. Le partenariat signé avec MYCS leur permet donc à travers ces deux espaces d'exposition de découvrir les produits, les matières, de disposer de conseil sur place pour le choix de leur literie et autres produits dédiés la chambre", commente Charles Digby-Smith, Chief International Officer pour Eve Sleep.

Eve Sleep a levé 61 millions d'euros depuis son lancement, et compte plus de 100 salariés et 15 pays couverts. La marque de literie a signé un nouveau partenariat stratégique avec le détaillant allemand Karstadt et leurs 79 magasins couvrant une grande partie du pays. Combiné à l'expansion récente de l'accord avec la société Next Home (marché UK), Eve sera présent dans 146 magasins sur les deux plus gros marchés de matelas d'Europe.