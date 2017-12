Fnac-Darty et Carrefour groupent leurs achats

La rumeur s'est finalement vérifiée. Les groupes Fnac-Darty et Carrefour signent un partenariat destiné à la négociation conjointe des achats de produits électroménagers et électroniques grand public en France. L'accord sera soumis à l'information préalable de l'Autorité de la concurrence et prendra effet pour les négociations de 2018 avec les fournisseurs, précisent les deux enseignes de distribution. Toutefois, Fnac-Darty et Carrefour maintiendront leurs politiques commerciales propres.

Le partenariat a eu lieu sous l'impulsion du nouveau directeur général de Fnac-Darty, Enrique Martinez, et d'Alexandre Bompard, lequel a pris la tête de Carrefour après 7 ans à la tête de Fnac.



En parallèle, Alexandre Bompard annoncera le nouveau plan stratégique du groupe Fnac-Darty le 23 janvier 2018, tandis qu'Enrique Martinez a indiqué lundi 4 décembre son objectif de doubler la rentabilité opérationnelle de Fnac-Darty à moyen terme.