Fnac Darty lance son programme omnicanal Darty+

Le Groupe Fnac Darty poursuit le déploiement des synergies entre ses deux enseignes en lançant Darty+, un programme de services de livraison et d'assistance, disponible par abonnement.

Darty+ capitalise sur le succès du programme Fnac+, lancé en octobre 2016, dont il reprend le socle omnicanal en l'adaptant aux attentes des clients de Darty. Comme son aîné, Darty+ repose sur l'accès illimité aux services de livraison, y compris la livraison en 2 heures depuis le magasin le plus proche, quel que soit le canal d'achat, physique ou digital.



Livraison illimitée pour les deux enseignes



Le Groupe Fnac Darty propose désormais à ses clients un avantage unique : les abonnés à Darty+ comme les abonnés à Fnac+ bénéficient de la livraison illimitée simultanément dans les deux enseignes. Cette initiative marque une étape majeure dans la constitution d'une base de clientèle commune à Fnac et Darty.



Les clients Darty+ bénéficient en outre de l'assistance technique illimitée pour tous leurs produits, achetés chez Darty ou non. Elle est accessible par téléphone et de façon prioritaire en visio avec l'application "Bouton Darty". Ils bénéficient par ailleurs de tarifs préférentiels pour le dépannage de tous leurs appareils non couverts par une garantie Darty.

L'abonnement Darty+, d'un montant de 49€ par an (essai gratuit d'un mois), peut être souscrit dans tous les magasins Darty. Le groupe a choisi de lancer Darty+ à l'occasion des 60 ans de Darty pour marquer son engagement à développer les meilleurs services pour ses clients, dans la continuité du contrat de confiance Darty.