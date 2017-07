Fnac-Darty passe sous pavillon allemand

La holding Artémis, propriété de la famille Pinault, cède ses parts au capital de Darty-Fnac au groupe allemand Ceconomy. La transaction porte sur 6451845 actions ordinaires, soit 24,33% du capital, et a été réalisée le 30 juin. L'opération devrait être finalisée d'ici à fin août 2017. Ceconomy, désormais indépendant de Metro Group, devient ainsi actionnaire majoritaire de Fnac-Darty et pourra proposer trois administrateurs au conseil d'administration du groupe.



Pieter Haas, président- directeur général de Ceconomy, déclare: "Cet investissement financier dans Fnac Darty est une opportunité unique pour Ceconomy. Premièrement, il nous offre une exposition au marché français et au segment de l'électronique grand public, tous deux particulièrement dynamiques. Deuxièmement, il répond à notre ambition de renforcer notre position en tant que plateforme européenne leader des activités, des marques et des concepts d'électronique grand public. Cette opération intervient idéalement au moment où Ceconomy devient un groupe indépendant juste après sa scission avec Metro Group. L'équipe de direction de Fnac Darty, dirigée par Enrique Martinez et Matthieu Malige, a mené avec succès l'intégration de Fnac et Darty, en créant un acteur solide, particulièrement apprécié des consommateurs européens. Notre investissement dans le groupe nous permettra d'être associés au succès de Fnac Darty."

Pour aller plus loin:



Darty innove avec visio-assistance à distance