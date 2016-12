Le concept store connecté pour Noël de la Fnac et d'Hardware Club

Le groupe Fnac-Darty et Hardware Club ont inauguré, le 25 novembre, un concept-store visant à présenter au grand public une sélection de produits innovants issus du monde entier, ouvert jusqu'au 8 janvier 2017. Ce lieu va présenter en libre-service et en démonstration des produits à la fois intelligents, ludiques et design. Lancé en partenariat avec Legrand, il a pour but d'expérimenter de nouvelles approches de vente pour les objets connectés centrées autour de la découverte et des usages.

Pour le Hardware Club, dont la communauté rassemble désormais plus de 200 start-up issues de 30 pays, il s'agit du second partenariat du genre après l'ouverture d'un concept store chez Harrods à Londres le mois dernier.

"Le retail est un enjeu majeur pour les start-up du Hardware Club mais elles rencontrent encore parfois des difficultés à transformer l'essai dans des expériences magasin traditionnelles. Nous avons donc imaginé un espace d'expérience et de découverte plus qu'un espace d'achat", souligne Alexis Houssou, co-fondateur et président du Hardware Club.

Découvrir de nouveaux produits



Les clients de la Fnac Ternes à Paris vont donc pouvoir découvrir en avant-première en France de nombreux produits tout en étant immergés dans un espace féerique imaginé par Felix Millory, récemment cité comme l'architecte le plus prometteur de la capitale. Parmi les produits présentés : le bracelet-recharge pour iPhone, le mini-potager intelligent, mais aussi l'instrument de musique révolutionnaire, les jeux éducatifs pour enfants, mais aussi les colliers connectés pour les animaux.

"Ce corner est véritablement à l'image du groupe Fnac-Darty : un symbole d'innovation mais également d'une nouvelle expérience d'achat pour nos clients en magasin et en ligne. Imaginé avec le Hardware Club, il permet à la fois de mettre en avant ces start-up qui révolutionnent les objets de notre quotidien et aussi de vivre un parcours nouveau, plus expérientiel, plus vivant et empreint de cette magie de Noël", indique Alexandre Bompard, président-directeur général du groupe.