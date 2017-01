La Fnac propose le retrait d'achats en ligne en consignes automatiques

Fnac.com, leader de la distribution de biens culturels, de loisirs et de technologies pour le grand public, présent en France et à l'international avec plus de 200 magasins, ainsi que sur Internet, propose désormais le retrait d'achats en ligne en consignes automatiques. Fournies et installées par Packcity, ces dernières offrent une solution de retrait complémentaire aux clients de Fnac.com.

Le magasin : extension de l'expérience d'achat en ligne

Afin de leur proposer une expérience client optimale, l'enseigne propose désormais le retrait des achats en consignes automatiques Packcity dans l'entrée de ses magasins. La consigne Packcity permet d'accéder à son achat sans attendre, tout en fluidifiant le parcours en magasin. La procédure d'utilisation est simple. Le personnel en magasin remplit la consigne en début de journée avec les colis livrés la veille au soir ou tôt le matin, les destinataires sont immédiatement et automatiquement notifiés par email et SMS de la disponibilité de leurs achats.



Les clients peuvent ensuite se présenter devant la consigne à l'heure de leur choix, scanner le code à barres de retrait indiqué dans la notification puis récupérer leur colis. "Ce dispositif devrait se généraliser dans les années à venir chez de nombreux distributeurs. Cela fluidifie le trafic et apporte de la modernité aux clients", confirme Mehdi Dahmani, directeur des opérations chez Fnac.

Une solution modulaire

Les magasins du centre commercial Les Passages à Boulogne-Billancourt et Place du Commerce à Nantes ont été les premiers sélectionnés pour accueillir la solution. Deux particularités de la solution choisie par la Fnac : le retrait se fait soit par scan de code à barres soit par saisie de code de retrait. La consigne peut être partagée avec Relais Colis, pour la livraison de colis des différentes enseignes travaillant avec l'opérateur de points relais, augmentant ainsi le flux de visiteurs et acheteurs potentiels. Les tailles de casiers et modèles de colonnes ont été déterminés en fonction de la typologie de colis de chaque acteur. Autant d'avantages apportés par la solution Packcity, modulaire, ouverte et adaptable selon les besoins du client.