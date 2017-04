La Fourchette fête ses 10 ans et lance l'offre Insider

Créée en 2007, la Fourchette fête cette année ses 10 ans. Lors de son rapprochement en 2014 avec le géant Trip Advisor, le site entre dans une dynamique de développement à l'international. Fort de nouveaux moyens, pas moins de 9 pays sont en effet ouverts entre 2014 et 2017, " à partir de rien ou en rachetant des acteurs locaux ", précise Mathieu Bagur, le directeur France, Belgique & Suisse de La Fourchette.



Selon lui, la proposition de valeur de la plateforme vise trois objectifs : Primo, guider le consommateur dans sa recherche de restaurants. A noter, 2/3 des réservations se font sur l'application qui recense au total 40 000 restaurants dans le monde, 12 000 en France et 5000 à Paris.

Deuxio: permettre aux consommateurs de réserver en trois clics, 24H/24 et 7J/7. Une promesse importante puisque, sur la plateforme, selon Mathieu Bagur, " 2/3 des réservations se font en dehors des heures d'ouverture des restaurants ". Tertio, La Fourchette offre la possibilité d'avoir accès à des offres exclusives " crées par les restaurateurs, principalement des chefs étoilés, qui réalisent pour l'occasion des menus spéciaux ", ajoute-t-il.



Business modèle constant



La Fourchette s'affiche donc comme une entreprise technologique et de services, qui visent à accompagner dans un lien de partenariat fort, le secteur de la restauration. " Un métier de frais fixes ou le " no show ", c'est à dire les annulations intempestives de dernières minutes restent un sérieux problème pour la profession ", explique Mathieu Bagur. Pour réduire ce phénomène, La Fourchette propose en amont un ensemble d'actions menées main dans la main avec le restaurateur. La plateforme reconnaît par exemple les clients coutumiers des annulations et les identifient pour concentrer les actions sur ces clients à risque (e-mails de relance automatique, demande de re-confirmation, etc.). " Nous sommes à 4% de "no show" sur la plateforme de La Fourchette contre 20% environ sur le marché de la restauration ", souligne Mathieu Bagur.



Quant au business modèle, " il est le même depuis 10 ans ", note le dirigeant. Une commission de 2 euros par couvert est prélevée auprès du restaurateur quelque soit le ticket moyen du repas. Ensuite, l'accès au logiciel est gratuit pour le restaurateur et devient payant dans sa version premium laquelle offre des outils de marketing direct et un éventail de services associés sur abonnement (ticket moyen de 50 euros par mois). A noter enfin la totale liberté dont jouissent les restaurateurs qui peuvent résilier leur partenariat et sont libres de proposer le nombre de tables qu'ils souhaitent à la plateforme.

Lancement de l'offre "Insider"

Dernière actualité pour le site, le lancement le 26 avril 2017, d'une nouvelle entrée baptisée Insider. Ce lancement marque une étape dans l'image de marque que veut développer la plateforme : toujours axée sur la restauration quotidienne et de bistrot mais également partenaire des plus prestigieux établissements. La sélection Insider est faite par curation des guides, sites et blogs référents dans le domaine de la gastronomie, enrichie du système de notation de la plateforme (15 millions d'avis répertoriés). "Les établissements les mieux notés seront regroupés sous l'entrée Insider ", explique Mathieu Bagur. L'offre lancée au niveau national sera déployée avant l'été à l'international. " Les restaurants étoilés sont difficiles à réserver et passer par La Fourchette permettra non seulement de consulter la fiche d'identité du restaurant et d'avoir une mine d'informations sur l'établissement mais aussi d'être alerté quand une table se libère dans ces établissements qui affichent la plupart du temps complet ", ajoute le dirigeant. Une fonctionnalité particulièrement utile pour les voyageurs étrangers de passage en France.

Parmi les autres innovations programmées, de nouvelles fonctionnalités de paiements " in app " sont à l'étude. Aujourd'hui, La Fourchette compte 750 salariés dont plus d'une centaine de développeurs. Le site, rentable, mais discret sur ces résultats prévoit l'embauche de 150 personnes d'ici un an.