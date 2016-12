Fundy: quand une agence s'engage avec son client

L'agence de conseil en communication Bosphore s'allie à Mathilde Yagoubi, spécialisée dans le conseil en levée de fonds, pour créer la start-up Fundy. Cette dernière, qui se veut "post-crowdfunding", instaure un nouveau rapport entre agence et annonceur et entreprend de combler le fossé entre le financement participatif d'un produit et son déploiement sur le marché. "Le marché de la communication est très compétitif. Il répond au diktat sévère et pas toujours juste de la surenchère créative, témoigne Philippe Birken, directeur associé de l'agence Bosphore. La fidélisation des clients est au coeur des enjeux pour les agences. Elle pourrait aussi s'initier par une coopération dans la prise de risque au sein du projet confié."

Ainsi, Fundy lance une plateforme marchande qui présente une sélection de produits issus financés par KissKissBankBank, Ulule..., issues en majorité de la French Tech. La start-up crée ensuite des pop-up stores destinés à présenter les articles au grand public. Un corner au Galeries Lafayette de Lyon en septembre 2016, rassemblant les produits de 18 jeunes pousses, a ouvert le premier "Fundy Tour", qui devrait se poursuivre à Lyon en fin d'année. Une levée de fonds devrait suivre d'ici à quelques mois.