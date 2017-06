Fusion de Camping and Co et Campsy

Le leader français Camping and Co est rejoint par Campsy, une plate-forme de réservation de camping leader en Allemagne et aux Pays-Bas. "La nouvelle plateforme digitale est la seule qui combine une offre paneuropéenne de plus de 2 000 campings de qualité sélectionnés principalement en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas avec des sites internet localisés et dédiés pour les clientèles de chaque pays", expliquent les deux start-up, dans un communiqué.

Objectif de 20 millions d'euros de volume d'affaires en 2017

Les investisseurs financiers qui accompagnent la nouvelle société intègrent les fonds français : Otium Capital et Newfund mais aussi le plus grand incubateur en Europe : Rocket Internet qui a aidé à créer des entreprises leader comme Zalando ou Hellofresh parmi tant d'autres. Camping and Co a été fondé en 2012, la fusion avec Campsy permettra au nouveau groupe d'avoir une portée internationale et d'étendre son modèle commercial au-delà des marchés méditerranéens. "Il était essentiel pour nous de veiller à ce que nous puissions rapidement dupliquer l'approche de Camping and Co, fondée sur un partenariat de confiance avec nos partenaires camping, à la fois sur le marché allemand et néerlandais, souligne Guillaume Patrizi, co-dirigeant du nouveau groupe. Avec Campsy, nous complétons notre connaissance sectorielle avec des compétences technologiques exceptionnelles et une expertise en marketing qui nous permettra d'accroitre notre rayonnement dans deux des plus grands marchés d'Europe, au bénéfice de nos campings partenaires."

Le nouveau groupe aspire à générer, en 2017, plus de 20 millions d'euros de volume d'affaires de réservation.