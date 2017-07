Le Groupe Voyages-sncf.com achète le britannique Loco2

Leader de l'e-commerce français avec chaque mois 14 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble de ses supports, le Groupe Voyages-sncf.com annonce l'acquisition de Loco2, la startup anglaise de réservation en ligne de voyages en train au Royaume-Uni et en Europe.



Cet investissement dans Loco2s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Voyages-sncf.com sur le marché britannique et plus largement européen afin de devenir d'ici 2020, leader de la distribution de billets de train en Europe. Le site Loco2 (https://loco2.com) va poursuivre son activité et contribuer au déploiement du Groupe aux côtés de ses autres marques.

Loco2 est un service de réservation en ligne de voyages en train au Royaume-Uni et en Europe. Les billets sont vendus sans frais de réservation sur son site internet et sur ses applications présentes sur iOS et Android. Créé en 2012 par un frère et une soeur, Jamie et Kate Andrews, Loco2 a réalisé 15,5 millions de livres sterling de ventes en 2016, en hausse de 40% par rapport à 2015. Sa technologique de recherche de trajets en train couvre actuellement 37 transporteurs ferroviaires dont SNCF, qui fut son premier partenaire en 2012, 25 pays et 20 000 gares.



Pour Franck Gervais, directeur général du Groupe Voyages-sncf.com :" L'expertise de Loco2 en termes d'expérience client et de technologie viendra compléter les activités déjà existantes dans le Groupe Voyages-sncf.com et contribuera au développement de notre stratégie de Smart Tourisme visant à offrir une expérience de voyage unique et simplifiée grâce au digital. "