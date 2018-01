Le Groupement Les Mousquetaires rachète Bricorama

Le Groupement Les Mousquetaires devient n°3 du marché du bricolage en France. ITM Équipement de la Maison, filiale du Groupement Les Mousquetaires opérant sous enseignes Bricomarché et Brico Cash, a réalisé l'acquisition des activités françaises de Bricorama SA ainsi que des activités espagnoles et du bureau de sourcing asiatique de Bricorama.

Avec ce rapprochement stratégique, ITM Équipement de la Maison comptabilise 506 magasins Bricomarché et Brico Cash et 170 magasins du groupe Bricorama, confortant ainsi sa place de n°3 sur le marché du bricolage en France.



Complémentarité des enseignes



"L'opération renforce la dynamique des indépendants dans le commerce de proximité, face aux deux opérateurs intégrés leaders du marché", se félicite Didier Duhaupand, président du Groupement Les Mousquetaires. Complémentarité du maillage géographique et des concepts Avec Bricomarché, Brico Cash et Bricorama, ITM Équipement de la Maison développe la complémentarité des enseignes, à la fois en ce qui concerne le maillage géographique mais également pour les concepts de vente.



L'implantation plus urbaine de Bricorama se conjugue avec la présence plus rurale et péri-urbaine de Bricomarché et Brico Cash. Cette opération de croissance externe est un levier majeur pour affermir et pérenniser l'activité bricolage du Groupement Les Mousquetaires. Elle permettra aussi de renforcer le développement de ses enseignes, déjà engagées dans une dynamique de croissance organique. "Ce rapprochement stratégique est un atout indéniable pour accélérer la croissance et relever les défis d'un marché en progression et fortement concurrentiel", précise Thierry Coulomb, président d'ITM Équipement de la Maison.