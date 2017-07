Groupon : first sur le mobile

Plus de 11 millions de visiteurs uniques chaque mois et une audience de 53% sur le mobile, Groupon se distingue comme le premier site de m-commerce de l'Hexagone, selon le dernier baromètre de la Fevad, au premier trimestre 2017. Le spécialiste du couponing a en effet misé très tôt sur une stratégie de mobile first. Un choix payant: les ventes sur mobile et tablettes augmentent chaque année avec actuellement 17,5 millions d'acheteurs -sur mobile- en France. Son poids est aujourd'hui estimé à 27,4% du e-commerce en France.

Le mobile, "portefeuille de coupons"

"Au fil des années, l'usage du mobile est devenu de plus en plus pratique et cohérent avec notre offre fortement locale, souligne Aniela Hejnowska, International VP France de Groupon. Nos clients regardent ainsi nos offres sur leur mobile, achètent leurs coupons et les gardent sur leur smartphone pour ensuite les utiliser directement chez les commerçants." Le mobile représente aujourd'hui 50% des transactions en France et plus de 150 millions de personnes à travers le monde ont téléchargé l'application.

Groupon a fortement investi dans le design pour faire de l'appli une version optimisée du site avec pour objectif de présenter les offres de la manière la plus simple: des images claires, une navigation par catégories d'activités et par univers : voyage, billetterie, restauration, en fonction des pays, etc.

De la vente push à une stratégie pull

"Le mobile entre dans une stratégie plus pull que push. Les consommateurs ont à présent une démarche proactive en cherchant les offres directement sur leur application", note la VP International de Groupon. La géolocalisation permet ainsi au client de chercher les offres près de lui et dans les endroits où il projette de se rendre en réservant directement avec son smartphone. "Le marketing mobile et géolocalisé est une opportunité énorme pour la marque. Le mobile est au coeur de notre activité. Il s'agit d'habiliter les marchands à fournir des expériences différentielles basées sur deux choses: l'emplacement et le contexte", explique la VP international.

Et grâce à l'exploitation des data des consommateurs comme l'historique et leurs comportements d'achat, Groupon peut proposer à ces derniers des offres correspondant à ses envies et centres d'intérêt et déclencher ainsi l'achat. Groupon propose de construire des habitudes quotidiennes dans le commerce local, offrant un vaste marché mobile et en ligne. "Nous ne sommes plus seulement un moyen d'économiser de l'argent. Nous voulons faire vivre de nouvelles expériences à nos clients", avance Aniela Hejnowska, International VP France de Groupon.

Repères et KPI



8000 offres sont proposées quotidiennement dans les catégories locales et nationales. 17 millions de membres sont inscrits sur la newsletter en France.

50% des transactions réalisées sur Groupon se font via le mobile.

150 millions de téléchargements de l'appli à travers le monde.

Groupon France a vendu plus de 51 millions de coupons.

