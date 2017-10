Havas Group accueille ses premières start-up à Station F

Havas Group intègre en septembre les équipes des start-up Yogowo et Fanzhome au sein de son accélérateur adtech à Station F. Ces premières jeunes pousses proposent de connecter les consommateurs entre eux. Yannick Bolloré, CEO de Havas Group, explique: "En partant des comportements réels des consommateurs, Yogowo et Fanzhome ont développé leurs audiences autour de centres d'intérêt communs (entraînement sportif et contenus d'entertainment). Ces deux start-up ont développé des technologies et savoir-faire uniques, qui exploitent la data pour générer des interactions, et nous travaillons avec elles afin de déterminer comment ces idées peuvent impacter notre industrie, créer toujours plus de liens entre marques et consommateurs, et aboutir à des solutions innovantes pour nos clients."

Yogowo est une application mobile dédiée à la pratique du sport. En trois clics, les utilisateurs peuvent trouver une offre pour s'entraîner quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent, avec le coach de leur choix. La startup s'appuie sur une base de données qui permet aux coachs sportifs et aux utilisateurs d'entrer en contact pour un entraînement individuel ou collectif. L'équipe du projet est constituée d'athlètes et de coachs professionnels.

Fanzhome est une plateforme sociale qui donne la possibilité aux utilisateurs de partager l'accès à leur contenu de télévision payante afin de réduire les coûts de souscription et de bénéficier d'une expérience de visionnage collective. Elle s'inspire des nouveaux usages issus de l'économie collaborative, à l'instar d'AirBnB et Bla Bla Car, et les applique à l'entertainment. La géolocalisation permet aux fans qui veulent partager des expériences autour de ces contenus d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs pour organiser ou participer à des soirées télé.

Appel à candidatures



Havas Group sponsorise 40 places à Station F dans une zone entièrement dédiée à l'adtech. Avec un manager présent sur place et une équipe relai au siège du groupe, les start-up auront un accès privilégié aux dirigeants et spécialistes de Havas. De plus, Havas Group organise un ensemble de conférences et de workshops sur place pour donner aux entreprises les outils qui leur permettront d'optimiser leur communication sur le principe du growth hacking.

Les start-up souhaitant rejoindre l'accélérateur de Havas Group à Station F peuvent envoyer leur candidature en ligne: http://stationf.havasgroup.com