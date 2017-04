Intermarché accélère sur le digital tout en ouvrant de nouveaux magasins

La 3e enseigne de distribution en France a des objectifs pour le moins ambitieux d'ici trois ans : Intermarché veut atteindre 16% de part de marché -actuellement 14,5%- d'ici 2020.



Pour cela, le groupement de distributeurs indépendants mise sur le "phygital", et ambitionne sur l'e-commerce le milliard d'euros de chiffres d'affaires d'ici 2020 vs 350 millions actuellement. "En huit ans, nous avons multiplié par 10 notre chiffre d'affaires sur le digital, indique Thierry Cotillard, président d'Intermarché alimentaire international lors de la conférence de presse. Le numérique doit créer du trafic en point de vente."



L'enseigne veut ainsi augmenter les drives à 1 400 - 1 200 actuellement et 407 millions d'euros en 2016, en hausse de 15%- mais aussi proposer de nouveaux services comme la livraison gratuite avec le click and collect par le biais de "drives casier" ou "casiers réfrigérés" implantés sur de nouveaux lieux comme des gares, des sociétés ou des hôpitaux. Une dizaine de sites sont également en test avec l'ambition d'en ouvrir une centaine en 2017. Il est également prévu d'ici la fin de l'année la refonte du site plus ergonomique et fonctionnel.



Par ailleurs, Intermarché a lancé hier mardi 21 mars sa marketplace non alimentaire avec près de 50 000 références, 150 0000 en 2018. "Nous misons sur 15 à 20 millions d'euros pour cette année", précise Thierry Cotillard, président d'Intermarché alimentaire international. Le Groupe proposera dès le mois de juin la possibilité de retirer sa commande gratuitement en point de vente avec une logique de générer du trafic en point de vente et améliorer le taux de transformation.

Développer son parc de magasins



Autre chantier, Intermarché veut ouvrir 62 000 m2 supplémentaires cette année soit 24 nouveaux points de vente dont 11 magasins de proximité, la priorité, Intermarché Express mais aussi 22 transferts et 55 agrandissements. Au total, il est prévu 300 000 m2 supplémentaires d'ici 2020, avec 125 magasins tous formats.



Le Groupe veut développer sa "désirabilité" en déployant son concept Mag 3 & 3E avec un design repensé et la mise en valeur des producteurs et commerçants. L'enseigne veut ainsi redevenir leader dans les marques de distributeur (MDD) et mise sur un lifting des packagings, 10 000 références d'ici juillet 2018, notamment par des visuels "plus gourmands" et l'affichage du lieu de production, 84% des MDD d'Intermarché sont françaises.