[Interview] 'En Chine, la réservation en ligne de voyages a progressé de 20% en 2017'

Pourriez-vous présenter Ctrip aux lecteurs français?

Le groupe Ctrip, cotée au Nasdaq depuis 2003, a été fondé en 1999 et compte plus de 30000 collaborateurs en Chine et dans le monde. Acteur du voyage, Ctrip dénombre environ 300 millions d'utilisateurs via ses canaux on et off line. Nous sommes la deuxième plus grande entreprise mondiale spécialisée dans le voyage en termes de valeur marchande et sommes à la première place en Chine. En 2017, la valeur marchande brute de Ctrip atteint 600 milliards de yens (soit 4,6 milliards d'euros). Nos services couvrent tout l'univers du voyage, de la réservation d'hébergements à la vente de billets d'avion, de train et de bus, en passant par les offres packagées, les services sur place, les croisières, le voyage d'affaires, les services financiers et la location de voiture.

Quelle est la stratégie de croissance de Ctrip.com?

La mondialisation est au coeur de notre stratégie, nous misons à la fois sur le tourisme interne et transfrontalier. Le chiffre d'affaires lié au tourisme international représente 27% des recettes de Ctrip pour ses activités de réservation hôtelière, de vente de billets d'avion et d'activités touristiques. Cette tendance devrait continuer de progresser à un rythme soutenu dans les années à venir. Ctrip a acquis le comparateur Skyscanner en 2017 et la plateforme trip.com fin 2017. Nous pensons que les marques occidentales peuvent nous aider à nous déployer sur le marché mondial.

Un point sur les tendances du marché chinois dans le secteur du voyage?



Sans hésitation, je vous citerais la réservation mobile. Le marché de la réservation en ligne de services de tourisme en Chine a progressé de 20,4% en 2017, soit une croissance plus importante que celle du marché global. Sur Ctrip, 70% des clients digitaux réservent via l'application mobile. En parallèle, les jeunes gens représentent 60% des touristes et sont friands de services en ligne, et surtout, de services mobiles.

Quelles innovations l'analyse des données et l'intelligence artificielle apportent-elles aux acteurs du voyage chinois?

L'analyse de data et les technologies fondées sur l'intelligence artificielle offrent des services plus adaptés aux voyageurs. Par exemple, sur mobile, les utilisateurs reçoivent des informations différentes en fonction des données liées à leur réservation et de leur comportement de navigation.

L'intelligence artificielle permet également aux entreprises d'améliorer l'efficacité de leur service client. Lorsqu'un client rencontre un problème, l'outil intelligent est en mesure de le résoudre plus rapidement que ne le pourrait un conseiller client.

Par ailleurs, ces technologies facilitent la production de contenus. Ctrip développe un logiciel fondé sur l'intelligence artificielle, intitulé " Little Poem Machine ". La solution compose automatiquement des poèmes chinois pour aider les touristes à retracer leur expérience de voyage de manière artistique.

Kevin Guo interviendra le 7 mars à 11h05 durant le cycle de conférences China Connect, à la Maison de la Chimie (Paris).