[Interview] Olivier Mathiot (PriceMinister) : 'Nous sommes aujourd'hui dans une logique de fidélisation de nos clients'

Quelle sera la thématique de cette édition ?

Le fil rouge de cette édition sera sur la croissance et la fidélisation des clients. Nous avons une certaine expertise en tant qu'"ancien" dans l'e-commerce : PriceMinister date de 2001 et nous sommes dans le Groupe Rakuten depuis 2010. Lors de nos débuts, nous nous sommes beaucoup focalisé sur l'acquisition de nouveaux clients, comme cela est souvent le cas quand un marché émerge.

Et lorsque le marché croît moins vite, et que vous avez plus de maturité du point de vue des acteurs et des consommateurs, vous êtes dans une logique de fidélisation de vos clients, d'où le lancement de PriceClub en mai 2016, notre programme de fidélité où les clients sont récompensés pour chaque action.

Quels seront les temps forts de ce Rakuten Expo ?



Plus de 400 marchands professionnels qui vendent sur PriceMinister-Rakuten pourront se rencontrer, échanger avec les équipes de PriceMinister et les partenaires, et discuter aussi de toutes les nouveautés avec leur ECC, le E-Commerce Consultant du site qui leur est dédié. Et nous allons leur présenter le "Merchants Quality Score (MQS)", un algorithme qui permet de mesurer les données quantitatives et qualitatives des sites e-marchands sur les places de marché (délais de livraison, temps de réponse, qualité des produits...). Avec ce Quality Score, l'e-marchand est incité à s'améliorer pour mieux vendre et mieux satisfaire les clients du site.



Cette 6e édition est destinée à informer et former les e-commerçants à tous les outils disponibles sur le Web pour leur permettre d'améliorer leur compétitivité et d'optimiser le développement de leurs ventes sur la plateforme PriceMinister comme dans leur activité globale sur Internet, dans une ambiance conviviale.

Enfin, en invité d'honneur, Frédéric Mazzella, président et fondateur de BlaBlaCar, viendra raconter son histoire aux e-marchands et montrera comment la communauté,- les ambassadeurs notamment- peut participer à la croissance d'une entreprise.

Quel a été le bilan de PriceMinister en 2016 ?

2016 a été une excellente année, "l'année de la rationalisation" avec une bonne croissance par rapport à 2015 qui a été une année difficile (faible croissance, retard sur les business plan, etc.). Nous avons resserré l'ensemble des indicateurs et d'un point de vue financier notre marge s'est fortement améliorée. Nous avons dépassé tous nos objectifs avec un taux de fidélisation important.



Le taux de réachat des membres du PriceClub est trois fois supérieur à nos acheteurs historiques.



Nous avons mis l'accent sur la valeur client et côté marchands sur la dimension qualitative avec le "Merchants Quality Score (MQS)". Et nous avons fortement investi sur le mobile, d'un point de vue technologique, où nous réalisons plus de 50% de croissance. Nous devenons cette année une vraie compagnie "mobile first".

Allez-vous lancer de nouveaux services prochainement ?

Nous allons continuer à améliorer la proposition de valeur du PriceClub avec plus de services pour les meilleurs de nos clients avec des labelisations. Côté marchand, nous développons le click and collect pour faire le lien entre le on line et le off line afin de générer plus de trafic dans les magasins physiques. Sur mobile, celui-ci est déjà mis en place où vous avez un moteur géolocalisé qui permet de trouver les produits recherchés autour du lieu où est le consommateur, avec la disponibilité des articles, et le paiement s'effectue en amont sur mobile.



Enfin en juillet prochain, Rakuten va devenir le sponsor officiel du FC Barcelone, le club de football le plus connu au monde (un contrat de 50 millions de dollars par an). C'est le point de départ de notre écosystème car le Groupe Rakuten n'est pas qu'une place de marché dans le monde, c'est aussi une carte de crédit, mais aussi de la VOD, de l'e-book... Notre marque va ainsi gagner en notoriété et cela permettra de mettre en place un même identifiant Rakuten sur nos différents univers comme Viber, Wuaki, Kobo... et la possibilité pour nos membres d'utiliser leurs points du PriceClub dans toutes ces applications en France et en Europe.

Envisagez-vous l'ouverture de boutiques physiques ?

Nous nous posons la question au moins une fois par an, mais cela n'est pas priorisé. Nous avons de nombreux marchands qui ont déjà leurs propres boutiques, et nous ne voulons pas concurrencer nos partenaires que sont les marchands. Nous avons déjà construit des business plan autour de ce projet dans une idée de dépôt-vente mais pour l'instant nous préférons diriger nos clients par le biais du click and collect vers nos marchands pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de concurrence entre nous et eux.