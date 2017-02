Kayak lance sa plateforme européenne pour les voyageurs

Le comparateur de voyage en ligne Kayak annonce la création de sa plateforme européenne kayak.eu. Lancé à l'origine à destination des employés du groupe en Europe, le site recense toutes les offres parues sur les pages italiennes, allemandes, françaises irlandaises et espagnoles. Mis à la disposition des voyageurs, il leur permet d'avoir accès à un panel d'offres plus large et ainsi d'espérer économiser davantage sur leur voyage. Les visiteurs se rendent sur kayak.eu, indiquent leur destination et dates de voyage puis cochent les sites locaux qu'ils désirent voir apparaître au sein du comparateur de prix.



Un bémol toutefois: les sites apparaissent dans leur langue originale, ce qui rend difficile le choix pour les internautes non polyglottes. Les dirigeants de Kayak misent sur l'utilisation de croissante des outils de traduction en ligne, malgré leur imprécision, pour drainer un trafic plus important sur sa plateforme.



Parmi les options disponibles sur kayak.eu, les Alertes de prix avertissent par mail les internautes des baisses ou hausses de tarifs pour une destination donnée. De même, l'option Explore indique aux utilisateurs les destinations accessibles en fonction d'un budget donné.