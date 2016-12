Kiabi ouvre un pop-up store à Paris

Kiabi accélère son développement en France et à l'international. Forte du succès de son pop-up parisien en 2015, la marque renouvelle l'expérience cet hiver à travers une nouvelle boutique éphémère connectée sur 185 m2 et durant une semaine. Le pop-up store sera situé au 7 rue Bachaumont dans le 2e arrondissement. L'inauguration aura lieu le jeudi 24 novembre à partir de 18h.

"Avec des créations à la pointe des dernières tendances et une expérience shopping augmentée, vitrine du commerce de demain, Kiabi invite les Parisiens à découvrir son nouveau visage et sa collection Fêtes en mode VIP", explique la marque. Les visiteurs pourront dialoguer avec le robot Pepper, voir défiler les hologrammes " mode " et vivre une expérience digitale immersive au coeur du nouveau concept magasin Kiabi grâce à un casque de réalité virtuelle. Autre innovation : lors de leurs essayages, les clients auront accès au miroir connecté 360°, qui leur permettra de se voir de dos et en mouvement et également de se prendre en photo ou en vidéo à partager sur les réseaux sociaux. Les clients bénéficieront de tous les services habituels : e-réservation grâce à des tablettes à disposition, échange et conseils sur-mesure.



A travers cette opération événementielle, Kiabi annonce sa volonté de développer sa présence au coeur de la capitale, en région parisienne et dans les grandes villes. Cinquante nouvelles implantations sont prévues, en parallèle adossées d'un plan de recrutement visant 1 000 créations d'emplois en France d'ici 2021.