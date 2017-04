LDLC consolide sa croissance

"Durant l'exercice 2016-2017, nous avons ouvert et mené de front de nombreux chantiers. Le principal d'entre eux portait sur l'intégration de Materiel.net et la mise en place de synergies créatrices de valeur. Les premières synergies en matière d'achats sont effectives depuis février 2017 et nous font gagner un point de marge dès cette année", déclare LDLC, dans un communiqué.

Le spécialiste de la vente de composants informatiques en ligne travaille actuellement sur le deuxième volet de cette intégration avec des actions visant à mutualiser et optimiser leurs capacités logistiques.

"Notre ambition est d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec un Ebitda de l'ordre de 5,5 à 6% et de disposer d'une centaine de magasins à l'horizon 2021", commente Olivier de la Clergerie, directeur général du Groupe.

Dans un marché qui a donné des signes de croissance au cours du mois de janvier 2017, puis qui s'est retourné à compter de la fin du mois de février (baisse du marché du PC en lien avec la hausse forte et durable du prix des composants mémoire), le Groupe LDLC enregistre au 4e trimestre une activité de 115 M€, en croissance de 42,8 % par rapport au 4e trimestre 2015-2016.

À périmètre constant (hors Materiel.net consolidé depuis le 1er avril 2016), malgré ce contexte de marché et une base de comparaison exigeante, l'activité est restée stable sur la période à 80,5 M€. Sur 12 mois, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé 2016-2017 de 479,9 M€, en hausse de +49,6%, dont 6% à périmètre constant.

Ouverture de 10 magasins supplémentaires d'ici avril 2017



Les ventes BtoC atteignent 350,2 M€, en progression de +74,2% (4,6% à périmètre constant), dont 47,9 M€ issus du réseau de boutiques en croissance de +38,7%. Sur la période du 1er avril 2016 au 27 avril 2017, le Groupe aura ouvert 10 magasins dont une deuxième boutique en région parisienne à Levallois-Perret, soit un total de 24 boutiques répartis sur l'ensemble de la France.

Le chiffre d'affaires de l'activité BtoB s'est élevé à 118,3 M€ contre 109,0 M€ sur l'exercice 2015-2016. Les autres activités contribuent au chiffre d'affaires du Groupe pour 11,4 M€ en hausse de 6,7%.

Création d'une Gaming House



Pour l'exercice 2017-2018, la priorité du Groupe est de renforcer ses investissements afin de disposer de moteurs puissants pour accélérer la croissance comme l'intégration de Materiel.net sur les plans logistique et finance sera achevée sur la période.



Pionnier de l'e-sport en France, secteur attendu comme très porteur et en forte croissance dans les années à venir, LDLC.com vient de créer sa Gaming House à deux pas de Paris. Ainsi, la Team LDLC pourra préparer ses compétitions dans un même lieu de vie et dans des conditions technologiques optimales. Le déploiement du réseau de magasins en propre et franchisé sera accéléré par l'arrivée d'un nouveau directeur général pour la branche distribution.

La mise en place de nouveaux challenges commerciaux pour les équipes BtoB porte déjà ses premiers effets. Avec la mise en place du recrutement d'équipes supplémentaires basées à Paris, ces actions seront encore plus visibles sur l'exercice en cours, permettant ainsi au Groupe de bénéficier d'un marché porteur tiré par le développement du numérique dans les TPE/TPI.