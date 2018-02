Lagardère Travel Retail propose WeChat Pay pour ses clients chinois dans ses boutiques

Le déploiement de WeChat Pay pour LagardèreTravel Retail s'inscrit dans sa stratégie de développement de la clientèle chinoise, aujourd'hui une des plus dynamiques en termes de ventes dans les aéroports internationaux. Il vient compléter un dispositif qui intègre déjà l'adaptation de l'offre pour cette clientèle, le recrutement de conseillers de vente chinois et la signature de partenariats avec des tours opérateurs chinois.

WeChat Pay, avec plus de 600 millions d'utilisateurs actifs, est un système de paiement sécurisé via smartphone très répandu en Chine. WeChat Pay est intégré dans l'application WeChat, développé par Tencent, qui se définit comme le réseau social " intelligent " le plus populaire en Chine avec près d'un milliard d'utilisateurs. Plus de 70% des transactions en Chine sont effectuées via mobile. Les paiements s'effectuent grâce à un QR code généré directement sur le smartphone.



Faciliter l'expérience shopping



Au-delà de la clientèle chinoise, Lagardère Travel Retail s'efforce de faciliter et rendre l'expérience shopping à l'aéroport la plus agréable possible, pour l'ensemble des voyageurs, en développant de nouveaux services à l'aéroport permettant aux voyageurs de gagner en temps et en confort. Ainsi, des services complémentaires ont été développés, comme le click & collect, afin de permettre aux voyageurs de réserver leurs produits en ligne et de les retirer à l'aéroport et le "collect on return" permettant aux clients de récupérer leurs achats effectués dans les boutiques duty free Lagardère Travel Retail, à leur retour.

Lagardère Travel Retail exploite 4 300 points de vente dans 33 pays et génère un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros.