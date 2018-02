Leroy Merlin et la start-up Fundy lancent une marketplace made in France

Fundy, une jeune start-up lyonnaise, qui déniche et sélectionne des créations et produits imaginés par des start-up françaises dans de nombreux domaines tels que la maison, l'enfance ou la mode s'est associée à Leroy Merlin pour lancer une place de marché commune "Le Coin des Génies", dédiée aux produits innovants, éthiques et connectés, créés par des start-up 100% françaises. Le Coin des Génies combine ainsi plateforme e-commerce et showrooms physiques.

"Fundy est fier d'annoncer sa collaboration avec Leroy Merlin car cela marque un pas important et concret dans le déploiement de solutions et produits innovants dans l'univers de la grande distribution et du retail. Nous prouvons ainsi que les collaborations entre jeunes entreprises et grands groupes sont possibles, et que notre travail peut être déployé et testé rapidement dans l'univers du retail", explique Mathilde Yagoubi, la CEO.

Une expérience phygitale dédiée aux innovations des start-up françaises

D'ores et déjà en place et en exclusivité nationale dans deux points de vente Leroy Merlin à Tourcoing et Paris Beaubourg, de nouveaux showrooms Le Coin des Génies devraient être déployés dans des points de vente Leroy Merlin à l'issue de cette période test.

Jusqu'en juin 2018, les magasins de Tourcoing et Paris Beaubourg accueillent Le Coin des Génies sur des showrooms consacrés à l'exposition des produits. Sélectionnés et testés conjointement par Fundy et Leroy Merlin, les produits proposés sont disponibles uniquement via le site marchand.



Les magasins Leroy Merlin ne disposent pas de stock "Le Coin des Génies", en revanche des tablettes sont mises à disposition des clients qui désirent commander les produits qu'ils viennent de tester. Cette nouvelle plateforme propose pour le moment une trentaine de produits créés par une dizaine de start-up françaises. Parmi ces produits se trouvent un potager d'intérieur connecté, une batterie compacte, une lampe nomade passe-partout pour enfants, un sac à bûches, etc.